250 000 долара в Speed Chess Championship

След 10 години на напрегнати шахматни битки, ожесточени съперничества между звездите и драматични двубои обявявено е 11-тото издание на Speed Chess Championship (SCC), пише сайтът chess.com. Турнирът започва през ноември и ще предложи награден фонд от 250 000 долара, както и възможност за спечелване на до 150 точки за класирането на Champions Chess Tour. През 2016 г. звезди като гросмайсторите Магнус Карлсен, Хикару Накамура и Фабиано Каруана се събраха за първи път, за да се борят за награден фонд от 40 000 долара и титлата на най-добрия шахматист в света по бърз онлайн шах. Така се роди Speed Chess Championship – турнир, който завинаги промени състезателната среда в онлайн шахмата.

„През последните 10 години Speed Chess Championship предложи на феновете изключителни двубои, незабравими обрати и възможността да наблюдават как най-добрите шахматисти в света се изправят един срещу друг и достигат пределите на възможностите си“, заяви Майкъл Бранкато, комисар по състезанията в Chess.com. „SCC XI е празник на всички тези моменти и на общността, която им придава смисъл.“

Феновете ще имат възможност да станат част от наелектризиращата атмосфера на финалите на живо в Лондон, Англия, от 5 до 7 февруари 2027 г. Състезанието ще се проведе в 180 Studios – същото място, където Карлсен победи гросмайстор Алиреза Фируджа, за да спечели петата си титла. От 2016 г. насам SCC не само допринесе за професионализирането на онлайн шахматните състезания, но и се превърна в арена на едно от най-ожесточените съперничества на нашето време. В цялата история на турнира само двама шахматисти са печелили титлата на най-добрия играч в света по бърз онлайн шах.

Карлсен триумфира в първите две издания, след което Накамура установи господството си в бързия шахмат в периода от 2018 до 2022 г. Последната му титла дойде след вълнуваща победа над норвежеца на финала. Карлсен обаче си върна короната през 2023 г., а след това спечели и през 2024 и 2025 г., изравнявайки рекорда на Накамура.

Накамура и Карлсен отново ще участват в SCC тази година и като двамата най-изявени състезатели в света по бърз онлайн шахмат е много вероятно отново да се изправят един срещу друг. С по пет титли за всеки от тях, настоящото издание може да се окаже моментът, в който единият най-накрая ще вземе предимство в историческото им съперничество. Двете легенди обаче няма да бъдат единствените претенденти за титлата. Сред участниците са и специалистите по бърз шахмат Алиреза Фируджа и гросмайстор Денис Лазавик – единствените двама играчи освен Карлсен, които са успявали да победят Накамура в мач от SCC.

И двамата ще търсят реванш срещу световния номер 1 Карлсен, който победи Лазавик на полуфиналите през 2025 г., а Фируджа – на финалите както през 2024, така и през 2025 г. Дебют в SCC ще направи и един от най-успешните шахматисти през годината – гросмайстор Жавохир Синдаров. Звездата на Узбекистан изпраща изключителна година, през която се изкачи до четвъртото място в световната ранглиста. Настоящият претендент за световната титла ще се опита да сложи край на господството на Карлсен и Накамура в турнира.

Феновете могат да очакват участието и на още някои от най-опасните специалисти по бърз шахмат в света. В надпреварата ще се включат първият и четвъртият в ранглистата на Индия – гросмайсторите Рамешбабу Прагнанандха и Нихал Сарин, както и турският шахматен феномен Яъз Ердогмуш. Списъкът с участниците се допълва от втория и третия най-силен шахматист на САЩ – гросмайсторите Фабиано Каруана и Уесли Со, втория в ранглистата на Узбекистан Нодирбек Абдусатторов, финалиста от 2024 г. Ханс Нийман, специалиста по блиц Дмитрий Андрейкин, изгряващия 16-годишен талант Сина Мовахед и бившия представител на световния топ 10 Владислав Артемиев.

Турнирът ще се проведе по традиционния формат, който през годините спечели сърцата както на състезателите, така и на феновете. Шестнадесет от най-добрите шахматисти в света ще се състезават в директни елиминации, като всеки мач ще включва две части блиц и една част булет (свръхбърз шах). От създаването си SCC се превърна в най-престижното състезание на Chess.com. Започнал като експериментален онлайн сблъсък между елитни гросмайстори, турнирът постепенно се разви до мащабен електронноспортен спектакъл с публика на живо, която подкрепя своите любимци.

Днес SCC представлява и изключително важна стъпка към участие в най-голямото състезание по електронни спортове в света – Esports World Cup (EWC). Победителят в Speed Chess Championship ще получи 150 точки за класирането на Champions Chess Tour (CCT), което ще му осигури значително предимство в борбата за едно от 12-те места за Световната купа по електронни спортове, разпределяни чрез веригата CCT.

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