Шампионски тайбрек изпрати Александър Донски на 1/2-финал на "Чалънджър" в Тайван

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 100" в Тайпе (Тайван) с награден фонд 177 хиляди долара.

28-годишният българин и Давид Поляк (Чехия), които са четвърти поставени в схемата, осъществиха обрат срещу представителя на домакините Рей Хо и Мили Поличак (Хърватия) с 1:6, 6:3, 11-9 за малко над час на корта.

След като взеха само един гейм в откриващия сет, във втория Донски и Поляк се представиха далеч по-убедително и след ключов пробив за 4:2 стигнаха до равенство в общия резултат. В решаващия шампионски тайбрек до 10 точки тандемът на българина изостана с 0:5 точки, но успя да го спечели с 11:9.

Следващите съперници на Донски и Поляк ще бъдат Анируд Чандраекар (Индия) и Аджийт Рай (Нова Зеландия).

С този успех българинът заработи 36 точки за ранглистата на АТП при дуетите, в която заема 81-вото място, както и 1380 долара от наградния фонд на надпреварата.

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