Беретини елиминира Умбер и си уреди битка с Алкарас

Матео Беретини се класира за 1/8-финалите на турнира от сериите "Мастърс" в Париж след победа над представителя на домакините Уго Умбер с 7:6(3), 7:5. Срещата от втория кръг (1/16-финали) продължи два оспорвани сета, в които италианецът демонстрира изключителна стабилност на начален удар и по-добра ефективност в ключовите разигравания.

Основното оръжие за Беретини бе първият му сервис. Италианецът пласира 13 аса и вкара 68% от първия си сервис (53 от 78), като спечели 41 от тези 53 точки (77%). Той беше изключително уверен и при спасяването на шансовете за пробив пред французина, като неутрализира 6 от общо 7 точки за пробив, пред които бе изправен.

Уго Умбер също разчиташе на сервиса си, завършвайки с 7 аса, но реализира едва 1 от своите 7 възможности за пробив (14%). Беретини от своя страна проби подаването на съперника си 2 пъти от 6 шанса (33%) и приключи двубоя с общо 76 спечелени точки срещу 69 за французина.

"Un corazón gigante" ❤️ La emoción de Matteo Berrettini tras avanzar a octavos de final del Masters 1000 de París. https://t.co/bVhdayqOKA — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) November 4, 2026

Първият сет премина без пробиви и се реши в тайбрек, където Беретини бе по-концентриран и го спечели с 7:3 точки. Във втората част италианецът успя да осъществи ключов пробив в края, за да затвори сета с 7:5 и да подпечата крайната си победа за 2:0 сета.

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В следващия кръг Беретини ще се изправи срещу Карлос Алкарас. В последните 3 срещи помежду им испанецът води с 2:1 победи. Алкарас спечели последния им мач на Уимбълдън през 2023 г. с 3:1 (3:6, 6:3, 6:3, 6:3) и четвъртфинала в Рио де Жанейро през 2022 г. с 2:1 (6:2, 2:6, 6:2), докато Беретини надделя на Откритото първенство на Австралия през 2022 г. с 3:2 сета (6:2, 7:6(3), 4:6, 2:6, 7:6(5)).

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