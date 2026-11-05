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Три титли за България на международните финали Kinder+ в академията на Рафаел Надал

  • 5 ное 2026 | 15:55
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Три титли за България на международните финали Kinder+ в академията на Рафаел Надал

Българските тенис таланти постигнаха страхотен успех на международните финали от веригата Kinder+, които се проведоха в престижната академия на Рафаел Надал в Манакор на остров Майорка. Нашите млади надежди спечелиха общо три титли от престижния форум, събиращ най-добрите състезатели в съответните възрастови групи от различни държави.

В категорията при момичетата до 10 години Магдалена Атанасова стана шампионка лед изключително убедително представяне. Тя записа четири поредни победи, без да загуби нито сет в целия турнир. В полуфиналната си среща тя се наложи над своята съперничка с 6:3, 6:2, а на финала бе още по-категорична и стигна до титлата след 6:1, 6:1.

Отличното представяне на българската делегация бе допълнено от титлата на двойки при момичетата до 10 години, спечелена от Катлея Барболова. При момчетата в същата възрастова група Мартин Маринов се пребори за второто място, а Матео Нешев триумфира в утешителния турнир в същата възрастова група.

Участието на българските тенисисти в международните финали беше осигурено от Българската федерация по тенис със съдействието на Министерството на младежта и спорта по програмата „Тенисът – спорт за всички"

Българските представители на международните финали:
Момчета до 10 години:
Матео Нешев (ТК „Каратанчева", гр. София)
Борис Бабанов (ТК „Августа Траяна", гр. Стара Загора)

Момичета до 10 години:
Магдалена Атанасова (ТК „Свиленград", гр. Свиленград)
Катлея Барболова (ТК „15:40", гр. София)

Момчета до 12 години:
Георги Минков (ТК „15:40", гр. София)
Мартин Маринов (ТК „Некст Джен", гр. София)

Момичета до 12 години:
Ния Синчанова (ТК „Августа Траяна", гр. Стара Загора)
Ема Костова (ТК „Дема", гр. София)

Треньори на българските таланти по време на турнира бяха Денислав Проданов и Марин Атанасов.

„Kinder+ Sport" е международен социален проект на Ferrero Group, който има за цел да даде възможност на максимален брой деца от цял свят да изпитат радостта от движението.

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