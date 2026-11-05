Каут след победата над Ливърпул: Много съм щастлив, защото хората не го очаквах

Веременният старши треньор на Фенербахче - Дирк Каут, смята че тимът му е заслужавал да спечели и похвали интензитета и борбения дух на футболистите си след обрата с 3:2 срещу Ливърпул в Шампионската лига. Турският гранд на два пъти изоставаше в резултата, но в крайна сметка стигна до успеха пред собствена публика, благодарение на победния гол на Ведат Муричи в 79-ата минута. Каут, който изигра над 200 мача за Ливърпул между 2006-а и 2012-а, през миналата седмица беше назначен за временен наставник на отбора от Истанбул, но ще бъде заменен от Емре Бельозоглу.

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"Много съм щастлив с представянето на играчите и на всички, които участваха в чудото тази вечер, защото мисля, че не много хора очакваха да спечелим срещу Ливърпул. Казахме си преди мача, че имаме шанс. Победата не беше лесна, но не беше и благодарение на късмет. В крайна сметка си я заслужихме. Създадохме много шансове, продължихме да натискаме и да се борим срещу един от най-добрите отбори в Европа", заяви Дирк Каут, цитиран от агенция Ройтерс.

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В едва втория си мач начело нидерландецът донесе първа победа за Фенербахче през сезона в най-силния клубен евротурнир, който същевременно нанесе първо поражение на Ливърпул в турнира. Така турският тим се изкачи на 19-ото място в класирането с 5 точки, докато съперникът им е осми с 9 точки, колкото имат още осем отбора. "Върнахме се обратно в надпреварата. Вече се намираме в позиция, която ни дава правото да играем в плейофите. Мисля, че имаме голям шанс да се класираме за тях", добави наставникът.

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