Треньорът на АЕК със смесени чувства

Старши треньорът на АЕК Марко Николич остана със смесени чувства след загубата с 2:3 от Реал Мадрид в четвъртия кръг от Шампионската лига. „Имам смесени чувства след мача срещу Реал Мадрид. От една страна, със сигурност се гордеем с представянето си, но от друга, сме разочаровани от начина, по който в крайна сметка загубихме. Ние сме професионалисти и винаги се стремим да печелим, дори срещу Реал Мадрид. Но този мач трябва да се разглежда като важен опит и основа за следващите мачове. Очаквам играчите да продължат да се борят, да работят усилено и да се опитат да спечелят повече точки. Имаме много труден график. Нашите противници са отбори като Реал Мадрид, Манчестър Сити, Комо, Рома, Борусия Дортмунд и Галатасарай“, каза Николич, цитиран от официалния уебсайт на УЕФА. Реал Мадрид е втори в общото класиране с 12 точки, докато АЕК е на 29-то място с 3 точки.

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Снимки: Gettyimages