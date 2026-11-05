Ираола: Провалихме се при статичните положения

Ливърпул претърпя болезнено поражение в Истанбул, след като на два пъти повеждаше срещу Фенербахче, но в крайна смекта отстъпи с 2:3 в срещата от четвъртия кръг на основната фаза от Шампионската лига. След края на двубоя мениджърът Андони Ираола сподели своите впечатления от срещата и анализира причините за поражението.

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За развоя на мача

„Основната причина за загубата е, че допуснахме три гола от статични положения. Това е елемент, с който се справяхме много успешно в първенството до днешния ден. Бяхме наясно, че това е сред силните страни на Фенербахче, но въпреки това инкасирахме попадения след пряк свободен удар, корнер и дори след дълъг тъч в края. Тези голове болят, защото повеждахме два пъти, контролирахме мача в добри периоди и стигахме до ситуации. Намерихме пътя към вратата, но след това се провалихме в ситуации, които задължително трябваше да отбраняваме по-добре.“

Not the result we wanted, but thank you for your backing in Istanbul, Reds 👏❤️ https://t.co/LCslB0Bg6O — Liverpool FC (@LFC) November 4, 2026

За разочарованието

„Чувството е разочарование, тъй като това е изключително тежко място за гостуване. През по-голямата част от мача вярвахме, че можем да спечелим, но за съжаление не успяхме. При първия гол стената не беше позиционирана правилно, вторият дойде след рикошет, а при третия Мурики скочи и спечели топката срещу трима от нашите защитници. Това са моменти, в които трябва да действаме много по-категорично.“

Andoni Iraola's post-Fenerbahce press conference 🗣️ #UCL 🔗 https://t.co/EEWzCKkkNF https://t.co/lvsbgzexFg — Liverpool FC (@LFC) November 4, 2026

За избора на Брадли Баркола на върха на атаката

„Решихме да заложим на Виктор Муньос и Рио Нгумоха, защото бяха по-свежи. Преценихме също, че за Алекс Исак е най-добре да изиграе около 30 минути, не повече. Искахме да видим как ще се справи Брадли Баркола през средата, след като миналата седмица срещу Челси изпробвахме Коди Гакпо. Смятахме, че неговата бързина ще създаде проблеми на съперника. През целия сезон той се представя по-силно, когато играе по крилото, и с появата на Коди и Алекс атаките ни станаха значително по-опасни.“

Not the result we wanted, but thank you for your backing in Istanbul, Reds 👏❤️ https://t.co/LCslB0Bg6O — Liverpool FC (@LFC) November 4, 2026

За лесно допуснатите попадения

„Да, допуснахме наистина евтини и нелепи голове. Фаулът беше от сериозна дистанция, но топката премина през стената – грешки, които на това ниво се наказват скъпо. При последния гол след тъча контролирахме първата фаза, но след това последва балонно центриране и Мурики спечели единоборството. При второто попадение мисля, че Коди докосна топката точно пред Алисон Бекер. Шумът на стадиона беше оглушителен и комуникацията на терена беше практически невъзможна. Беше трудно дори за мен да дам указания от тъчлинията, така че комуникацията между Али и Коди в тази ситуация беше нарушена.“

За направените пет промени в състава

„Това не е изключение за днешния мач. Правим ротации през целия сезон, особено когато играем междинни срещи през седмицата. Обикновено сменяме по четири, пет или шест футболисти. Сгъстеният график прави невъзможно да излизаме постоянно с едни и същи единадесет. Вярвам напълно на състава и смятам, че се справяме добре с ротациите. Играчите, които не бяха на терена през уикенда, се представиха солидно. Проблемът не е в промените, а в начина, по който инкасирахме попаденията, въпреки че имахме отлични отигравания с топка в крака.“

За контрола върху двубоя

„Преди головете имахме силни моменти на притежание и опасни атаки. Проблемът беше, че допускахме попадения почти веднага след като излизахме напред. Не задържахме преднината си достатъчно дълго. Знаем отлично колко опасен е съперникът в тези фази с играчи като Муричи, Ромелу Лукаку и централните им бранители. Единствено при последното попадение ръстът им беше решаващ, докато в останалите ситуации бяхме длъжни да реагираме по-адекватно.“

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