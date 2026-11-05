Исландия без трима титуляри за мача с България

Селекционерът на исландския национален отбор по футбол Арнар Гунлаугсон смени четирима играчи, които бяха в състава за първите четири мача в група С/4 на турнира на УЕФА Лига на нациите през септември и октомври. Тогава исландците постигнаха две победи с по 3:0 над Люксембург и България и завършиха два пъти наравно с Естония – 1:1 у дома и 0:0 като гости. Сега Исландия гостува на България на 13-и ноември (петък), а три дни по-късно завършва кампанията с домакинство на Люксембург, а сега групата на северняците е от 23 футболисти. Трима от пропускащите мачовете са с контузии. Това са нападателят на Лацио (Италия) Алберт Гудмундсон, вратарят Елиас Рафн Олафсон (Мидтиланд, Дания) и защитникът Бярки Стейн Бяркасон (Зюдтирол, Италия). Невъзстановен и съвсем скоро включил се на пълни обороти с клуба си е Андри Балдурсон (Касъмпаша, Турция), на чието място се появява Торир Йохан Хелгасон от италианския Венеция. Другите нови имена са вратарят на Брейдаблик Антон Ейнарсон и Кристиан Ньокви Хлюнсон от Твенте (Нидерландия).
Също така медиите в Исландия припомниха, че по време на първия лагер е имало дисциплинарни проблеми и те са били широко обсъдени, както и коментирани от местните медии. Стана ясно, че някои играчи са прекалили с алкохол след победата над България с 3:0, а поведението им е сериозно разкритикувано. Селекционерът на тима Гунлаугсон е предпочел да не нажежава обстановката с наказания и е предпочел да проведе няколко разговора, както индивидуално, така и с цялата група след края на срещата с Естония в Талин, завършила 0:0. Мачът на 3-и октомври на стадион „Лаугардалуpсвьолюр“ завърши 3:0, а след първите четири кръга Исландия е на върха на група С/4 с 8 точки, пред Естония с 6, България има 4, а Люксембург е с 3. Победителят в групата се класира за Лига В за Лигата на нациите от следващия сезон, а завършилият на 2-о място ще получи правото да играе допълнителен плейоф.
Състав на националния отбор на Исландия за мачовете от група С/4 на турнира на УЕФА Лига на нациите срещу България на 13-и ноември и срещу Люксембург на 16-и ноември:
Вратари: Хакон Рафн Валдимарсон (Брентфорд, Англия), Рунар Алекс Рунарсон (ФК Копенхаген, Дания) , Антон Ари Ейнарсон (Брейдаблик)
Защитници: Виктор Палсон (Хорсенс, Дания), Даниел Лео Гретарсон (Орхус, Дания), Арон Гунарсон (Катар СК, Катар), Хьордур Бьоргвин Магнусон (Атромитос Атина, Гърция), Логи Томасон (Самсунспор, Турция), Микаел Егил Елертсон (Дженоа, Италия)
Полузащитници: Стефан Тейтур Тордарсон (Хановер’96, Гермaния), Хакон Харалдсон (Лил, Франция), Исак Йоханесон (Кьолн, Германия), Гилфи Сигурдсон (Викингур Рейкявик), Микаел Андерсон (Орхус, Дания), Йон Дагур Торстейнсон (Херта Берлин, Германия), Арнор Сигурдсон (Каламата, Гърция), Кристал Мани Ингасон (Бран Берген, Норвегия) , Торир Йохан Хелгасон (Венеция, Италия) , Кристиан Ньокли Хлюнсон (Твенте, Нидерландия)
Нападатели: Ори Стейн Оскарсон (Реал Сосиедад, Испания), Исак Торвалдсон (Люнгбю, Дания), Андри Лукас Гудьонсен (Блекбърн, Англия), Брюньолфур Вилумсон (Грьонинген, Нидерландия)
Снимки: Gettyimages