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Единият от голмайсторите на Порто срещу Наполи посвети попадението си на починалия футболист на Тенерифе

  • 5 ное 2026 | 05:34
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Единият от голмайсторите на Порто срещу Наполи посвети попадението си на починалия футболист на Тенерифе

Габриел Вейга преживя специална вечер при разгромната победа на Порто над Наполи с 4:1. Испанският халф отбеляза един от головете за триумфа на „драконите“, но емоциите взеха връх по време на празнуването и след последния съдийски сигнал. След тежки дни, както във физически, така и в психологически план, играчът посвети попадението си на Хесус де Мигел – футболиста, който загина след тежък сблъсък по време на мач в Испания.

Трагедия в испанския футбол: Играч на Тенерифе почина след сблъсък на терена
Трагедия в испанския футбол: Играч на Тенерифе почина след сблъсък на терена

Прекарах два дни на антибиотици, бях болен. Това бяха трудни дни, включително и психологически, заради трагедията в Испания, която ме докосна дълбоко. Искам да изпратя прегръдка на семейството на Хесус де Мигел, на приятелите му и на цял Тенерифе. Беше голяма трагедия, много тъжна новина, която ме съкруши. Посвещавам му този гол и нека почива в мир.

Наполи се срина след почивката за първа победа на Порто
Наполи се срина след почивката за първа победа на Порто

Бяха тежки дни от психическа гледна точка, не бях в най-доброто си състояние, но отборният дух ме вдигна. Ключът при нас е взаимната подкрепа. Когато едни са в отлична форма, трябва да помагат на онези, които преминават през труден момент. Точно това трябва да правим“, сподели той след двубоя.

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