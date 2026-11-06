Монако с трета поредна победа

Монако записа трета поредна победа в основната фаза на Лигата на конференциите, след като спечели с 2:0 домакинството си на Нордселанд. И двата отбора, които играха вече срещу ЦСКА в турнира, имат проблеми в местните си първенства напоследък.
Първото полувреме предложи много малко на зрителите, а Монако поведе с първия си точен удар след малко повече от половин час игра. Тогава Такуми Минамино намери Матис Дьотурбе и той отбеляза първия си гол за клуба.
След почивката имаше далеч повече интересни ситуации. В началото на втората част домакините отбелязаха две попадения, които бяха отменени поради засада. Първо Парис Брунер прати топката в мрежата, а след това Минамино. Нордселанд не затрудни особено защитата на съперника, а в добавеното време Матис Аблин отбеляза втори гол за "монегаските".Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago