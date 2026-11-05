Късен обрат спаси Звезда от резил срещу Андорци, Балов остана резерва

Сръбският шампион Цървена звезда бе близо до голяма издънка в Лигата на конференциите, но все пак се добра до победата при домакинството си на "Мала Маракана", стигайки до 2:1 срещу скромния андорски тим на Интер Клуб Ескалдес. Двубоят бе белязан и с по един червен картон за футболисти от двата състава.

Успехът бе първи за западните ни съседи в основната фаза на третия по сила турнир на УЕФА този сезон и така европейският клубен шампион от 1991 година вече е в топ 24 на класирането. Андорците пък са предпоследни с три загуби в три мача, като този тим заедно с опашкаря Кауно Жалгирис са единствените отбори към момента без точков актив.

В групата за мача бе включен българинът Кристиян Балов, но той остана на резервната скамейка и не записа минути. Без игрово време остана и ветеранът Марко Арнаутович.

Първото полувреме изглеждаше, че ще се развие по вкуса на "звездашите", които вкараха чрез Александър Катай в 32-рата минута. Този гол обаче бе отменен заради нарушение на Катай след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР.

Само три минути по-късно пък домакините останаха с човек по-малко, а именно Катай бе изгонен.

Численият паритет на терена бе възстановен малко след почивката, когато в 51-вата минута Берланга от андорския тим получи втори жълт картон. Това не стресна гостите и те съумяха да изненадат именития си съперник, след като в 62-рата минута Боря Арелано откри резултата.

Все пак "звездашите" се вдигнаха на късен щурм и в 80-ата минута Владимир Лучич изравни.

В 92-рата минута дойде и радостният миг за Звезда, след като Хави Диаз от андорците си вкара автогол и подари дебютните три точки за сръбския колос.

В следващия кръг на Лигата на конференциите Цървена звезда ще гостува на Гент, който тази вечер направи нулево равенство срещу един от бъдещите съперници на ЦСКА – КуПС. Този двубой предстои на 26 ноември (четвъртък) от 22:00 часа българско време.

Интер Клуб Ескалдес от своя страна в същия ден и час ще направи нов опит да стигне до първи точки при домакинството си на ФК Копенхаген.

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