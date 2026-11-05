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Късен обрат спаси Звезда от резил срещу Андорци, Балов остана резерва

  • 5 ное 2026 | 22:43
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Късен обрат спаси Звезда от резил срещу Андорци, Балов остана резерва

Сръбският шампион Цървена звезда бе близо до голяма издънка в Лигата на конференциите, но все пак се добра до победата при домакинството си на "Мала Маракана", стигайки до 2:1 срещу скромния андорски тим на Интер Клуб Ескалдес. Двубоят бе белязан и с по един червен картон за футболисти от двата състава.

Успехът бе първи за западните ни съседи в основната фаза на третия по сила турнир на УЕФА този сезон и така европейският клубен шампион от 1991 година вече е в топ 24 на класирането. Андорците пък са предпоследни с три загуби в три мача, като този тим заедно с опашкаря Кауно Жалгирис са единствените отбори към момента без точков актив.

В групата за мача бе включен българинът Кристиян Балов, но той остана на резервната скамейка и не записа минути. Без игрово време остана и ветеранът Марко Арнаутович.

Първото полувреме изглеждаше, че ще се развие по вкуса на "звездашите", които вкараха чрез Александър Катай в 32-рата минута. Този гол обаче бе отменен заради нарушение на Катай след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР.

Само три минути по-късно пък домакините останаха с човек по-малко, а именно Катай бе изгонен.

Численият паритет на терена бе възстановен малко след почивката, когато в 51-вата минута Берланга от андорския тим получи втори жълт картон. Това не стресна гостите и те съумяха да изненадат именития си съперник, след като в 62-рата минута Боря Арелано откри резултата.

Все пак "звездашите" се вдигнаха на късен щурм и в 80-ата минута Владимир Лучич изравни.

В 92-рата минута дойде и радостният миг за Звезда, след като Хави Диаз от андорците си вкара автогол и подари дебютните три точки за сръбския колос.

В следващия кръг на Лигата на конференциите Цървена звезда ще гостува на Гент, който тази вечер направи нулево равенство срещу един от бъдещите съперници на ЦСКАКуПС. Този двубой предстои на 26 ноември (четвъртък) от 22:00 часа българско време.

Интер Клуб Ескалдес от своя страна в същия ден и час ще направи нов опит да стигне до първи точки при домакинството си на ФК Копенхаген.

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