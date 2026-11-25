Манчестър Юнайтед се изправя пред труден тест в Португалия

В петия кръг от основната фаза на Шампионска лига Спортинг (Лисабон) приема Манчестър Юнайтед на своя стадион "Жозе Алваладе". Домакините от Португалия имат три победи и една загуба при голова разлика 8:4. Английският тим се намира в долната половина на класирането с 6 точки, записани след две победи и две поражения с голова разлика 8:8.

Спортинг се намира в превъзходна форма, постигайки пет поредни победи във всички турнири. В последния си двубой лисабонци надделяха с 4:0 срещу Униао Да Сера за Купата на Португалия, а преди това записаха успехи с 1:0 срещу Морейрензе в първенството и с 1:0 като гост на Шахтьор (Донецк) в Шампионската лига. Преди тези срещи отборът надделя и над Каса Пиа с 2:0 и Маритимо с 2:1.

От своя страна Манчестър Юнайтед преминава през колеблив период. В последния си мач, който беше дебют за Маурисио Почетино начело на тима, "червените дяволи" претърпяха тежка загуба с 0:4 от Ливърпул в Премиър лийг. Преди това Юнайтед завърши 4:4 срещу Астън Вила и постигна драматичен успех с 3:2 над Рома в ШЛ, но също така загуби от Челси с 0:2 и Борнемут с 0:3.

За домакините от Спортинг извън сметките поради контузии остават защитниците Дзено Дебаст и Нуно Сантош. В атака за португалците се очаква да действат Луис Суарес, Фотис Йоанидис и Жени Катамо, подпомагани в средата на терена от Силас Андерсен и Сержи Алтимира.

Кадровите проблеми за Маурисио Почетино са значително повече. В атака Матеус Куня е извън сметките поради наказание. Лазаретът на англичаните включва Бенямин Шешко, Карлос Балеба, Мануел Угарте и Карл Дарлоу. Капитанът Бруно Фернандеш, за когото това е завръщане срещу бившия му клуб, се очаква да заеме място в халфовата линия до Коби Мейну и Юри Тилеманс.

Спортинг показва изключителна стабилност у дома, спечелвайки шест от последните си осем домакински мача в Шампионската лига. От друга страна, Манчестър Юнайтед има само една победа в последните си 11 гостувания в най-престижния европейски клубен турнир.

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Снимки: Gettyimages