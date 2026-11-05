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Аякс се възползва от численото си предимство и се развихри в Дания

  • 5 ное 2026 | 22:20
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Аякс се възползва от численото си предимство и се развихри в Дания

Аякс взе звучна победа и разби със 6:1 като гост Мидтиланд в мач от 3-тия кръг от основната фаза на Лигата на Конференциите. Нидерландският гранд се възползва по най-добрия начин от червения картон на съперника, дошъл малко преди края на първата част при резултат 1:1, след което през втората част реализира цели пет безответни попадения. С два гола за гостите се отличи нигерийският нападател Толу Арокодаре.

Така Аякс записа втора поредна победа в турнира и вече е със 6 точки. Мидтиланд пък инкасира второ последователно поражение и остава само с 1 пункт.

Аякс излезе напред в 9-ата минута, когато след корнер нападателят Толу Арокодаре се извиси и с глава откри за 0:1. Двадесетина минути по-късно обаче датчаните изравниха. Нигериецът Фрайдей Етим изскочи зад защитата на гостите с индивидуален рейд, излъга Тер Стеген и насочи топката в мрежата за 1:1. От Аякс имаха претенции за нарушение на нападателя, но реферът не видя нищо нередно.

Две минути преди края на първата част настъпи ключов момент. Младият халф на Мидтиланд Киел Ватен получи втори жълт картон и бе изгонен. Това и предопредели изхода на срещата.

През второто полувреме Аякс се възползва максимално от численото си предимство и заби цели пет безответни попадения в мрежата на съперника си.

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