Перишич стана най-възрастният голмайстор от дузпа в историята на ШЛ

Крилото на ПСВ Айндховен Иван Перишич записа името си в историята на Шампионската лига, въпреки тежката загуба на своя тим с 1:5 при гостуването на Реал Мадрид в среща от основната фаза на турнира. Хърватският ветеран се разписа от бялата точка и по този начин постави два рекорда.

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В деня на мача Перишич бе на възраст 37 години и 295 дни. Това го превърна в най-възрастния футболист, реализирал 11-метров наказателен удар в историята на най-престижния европейски клубен турнир. Освен това хърватинът стана и най-възрастният играч, вкарвал гол във вратата на испанския гранд в рамките на надпреварата.

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Дузпата за нидерландския шампион беше отсъдена след намеса на системата ВАР, която регистрира настъпване на Орелиан Чуамени срещу Свен Майнанс в наказателното поле. Въпреки безпогрешното изпълнение на Перишич от бялата точка, ПСВ не успя да се противопостави на съперника и допусна съкрушително поражение.

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Снимки: Gettyimages