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Салах и Трабзонспор сгрешиха в ЛК, следващата спирка за турците в Европа е ЦСКА

  • 5 ное 2026 | 21:47
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Салах и Трабзонспор сгрешиха в ЛК, следващата спирка за турците в Европа е ЦСКА

Звездният Трабзонспор с Мохамед Салах в състава си допусна първа грешка в Лигата на конференциите. В среща от третия кръг в основната фаза на третия по сила турнир в йерархията на УЕФА турците регистрираха домакинско поражение с минималното 0:1 от тима на Фрайбург.

Единственият гол в срещата падна в 14-ата минута, когато Лукас Кюблер се разписа за гостите.

Поражението остави възпитаниците на Томас Райс извън топ 8 на временното класиране, като и турците, и германците имат по шест точки, попадайки в зоната на плейофите.

В следващия кръг на надпреварата Мохамед Салах и компания ще пътуват до София за визитата си на новооткритото бижу – стадион "Българска армия". Историческият първи европейски мач срещу ЦСКА на обновеното съоръжение в "Борисовата градина" ще бъде на 26 ноември (четвъртък) от 22:00 часа българско време.

Фрайбург от своя страна в същия ден и час ще бъде домакин на бившия отбор на ексбългарския национал Николай МихайловТвенте.

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