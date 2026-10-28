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Проблеми за Пауло Фонсека: трима халфове на Лион са с травми

  • 28 окт 2026 | 04:11
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Предстоящото домакинство на Лион срещу Анже тази неделя се очертава като истинска тактическа главоблъсканица за старши треньора Пауло Фонсека. След загубата с 0:2 от Пари Сен Жермен „хлапетата“ трябва бързо да намерят нови решения за сгъстената програма до края на годината, но задачата им е сериозно усложнена от лавината от контузии в тима.

„Ще се наложи да намеря изход за атаката, но също и за халфовата линия. Основният ми приоритет е да възстановя играчите до оптимално физическо състояние“, заяви португалският специалист след мача с парижани.

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Към Лоис Опенда и Павел Шулц, които ще отсъстват задълго, в лазарета може да се присъединят и още състезатели.

Особено тревожно е положението в полузащитата. Тайлър Мортън играе през болка заради начален стадий на проблем в слабините. Корентен Толисо е с травма в адукторите, докато Мадс Бидструп е с удар в коляното, заради който участието му срещу ПСЖ бе напълно изключено.

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Снимки: Gettyimages

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