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Спортинг (Лисабон) се разделя с настоящия си треньор, вече има заместник

  • 2 ное 2026 | 20:38
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Спортинг (Лисабон) се разделя с настоящия си треньор, вече има заместник

Спортинг Лисабон се разделя с треньора си Руи Боржес след слабия старт на сезона, като треньорът на резервния тим Тиаго Фернандес поема временно тима. Това става точно преди мача на "лъвовете" срещу Шахтьор Донецк в Шампионската лига, написаха медиите в страната. Вече е почти сигурно, че Спортинг ще бъде поет от Пауло Фонсека, който по-рано през деня обяви раздялата си с Олимпик Лион.  В момента Спортинг е на трето място в португалското първенство, като вече има девет точки зад лидера Порто. От клуба заявиха, че са започнали преговори с Боржеш "с оглед прекратяване на трудовия му договор". 

Спортинг отново не убеди, но е на полуфинал за Купата на Лигата
Спортинг отново не убеди, но е на полуфинал за Купата на Лигата

В Шампионската лига Спортинг спечели първите си два мача - срещу Галатасарай и Ланс - но изненадващо загуби у дома от австрийския ЛАСК в последния кръг. Боржес пое Спортинг през декември 2024 година, след като напусна поста си на треньор на Витория де Гимараеш. Той замени Жоао Перейра, който се задържа само шест седмици като наследник на Рубен Аморим, и изведе Спортинг до успешна защита на титлата си в португалското първенство. Миналия сезон Спортинг също достигна до четвъртфиналите на Шампионската лига, като загуби само от евентуалния подгласник Арсенал с общ резултат 0:1.

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Снимки: Gettyimages

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