Гуардиола: Не мисля, че някой ще достигне нивото на Меси

Пеп Гуардола заяви, че не знае кога ще се завърне към треньорството. Бившият треньор на Барселона, Байерн и Манчестър Сити говори за Лионел Меси и Кристиано Роналдо в специално интервю за бившия си съотборник на “Камп Ноу” Ромарио. Двамата бяха част от легендарния тим на каталунците заедно с Христо Стоичков под ръководството на Йохан Кройф.

Попитан кога отново ще работи като треньор, Гуардиола отговори: “Не знам. Истината е, че не знам. В момента се чувствам добре. Мисля, че ако се върна, ще бъде, когато усетя, че трябва да го направя и някой ме иска”.

🚨🎙️Pep Guardiola: "I've never seen a player like Messi. Every three days, three goals and three assists. Every three days! In four years of training, I can't remember him losing a single game. When I watched The Last Dance, Jordan reminded me so much of Messi. He was there to win, to be the best." — AM☬ (@AbsoluteMxssi) November 25, 2026

Специалистът имаше възможност да работи в Лионел Меси в началото на треньорската си кариера и не крие възхищението си към аржентинеца: “Не виждам как някой ще достигне нивото на Меси. Има много добри играчи, но да играеш на това ниво 15-20 години, през три дни… Не го виждам. Рекордът на Юсейн Болт ще бъде подобрен един ден, но да си на това ниво толкова години с тази елегантност… ще бъде трудно.”

“Мисля, че Меси и Роналдо си помогнаха взаимно, за да поддържат това ниво. Те гледаха в огледалото за обратно виждане, за да видят какво прави другия и си казваха: “Искам да бъда по-добър от него”, допълни Пеп.

Той коментира и ситуацията с отказването на Кристиано Роналдо от националния отбор: “Кристиано не може да си тръгне по този начин и Португалия не може да позволи това. Той беше прекалено важен играч. Те трябва да го изпратят подобаващо. Той трябва да усети любовта на сънародниците си. Но и той трябва да положи усилие и да каже: “Нека забравим какво се случи”. Не оценяваш една кариера на базата на един-два месеца и на това дали се разбираш с един или двама души”.

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Снимки: Gettyimages