Симеоне: След първия гол не успяхме да реагираме правилно

Диего Симеоне направи обстоен анализ след двубоя срещу Байерн (Мюнхен) от четвъртия кръг в груповата фаза на Шампионската лига, загубен от Атлетико Мадрид с 0:2. Наставникът призна класата на съперника, но и отчете, че отборът му се е държал достойно до откриването на резултата.

„Байерн е най-силният съперник, който е гостувал тук. До първия гол бяхме конкурентни. Познаваме отлично техните достойнства, но сме наясно и със собствените си качества и недостатъци“, започна Симеоне.

С два гола след почивката Байерн подчини Атлетико на "Метрополитано" и се върна на победния път

Специалистът коментира и грешката, довела до попадението, както и реакцията на защитника Робин Льо Норман.

„Футболът е изграден както от добри отигравания, така и от множество грешки. Именно заради тях падат толкова много голове, а най-добрите отбори се възползват безпощадно от подобни ситуации. Този път редът за грешка беше наш. Робин е благороден и всеотдаен футболист – напълно нормално е да бъде ядосан след неточност. Сега трябва да се възстановим за следващите предизвикателства“, каза Симеоне.

Нататтък специалистът се изказа и относно тактическия подход, както и ролята на нападателя Сьорлот.

„Управлявахме мача добре. Присъствието на Сьорлот ни помогна много – даде ни възможност да заложим на по-директен футбол и да печелим борбата за вторите топки. Срещата вървеше по желания от нас начин, но след първия гол не успяхме да реагираме правилно. Вторият гол окончателно сложи край на интригата“, каза още Симеоне.

Попитан за темата с евентуалното отлагане на мача заради кончината на футболиста на Тенерифе, Симеоне изрази своята съпричастност.

„Единственото важно в такъв момент е семейството и приятелите да бъдат сплотени. Изказвам искрени съболезнования към близките“, отговори Симеоне.

Трагедия в испанския футбол: Играч на Тенерифе почина след сблъсък на терена

В заключение наставникът призова за трезва оценка на реалността и повишаване на изискванията.

„Наясно сме, че такива неща се случват срещу големи опоненти. Ливърпул и Байерн в момента са по-добри от нас и целта ни е да скъсим тази дистанция. Трябва да стигнем до 120 процента от възможностите си, защото 100 процента просто няма да ни стигнат“, завърши Симеоне.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google