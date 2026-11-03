Барселона посреща перфектния Астън Вила в Шампионската лига

Във вторник, 3 ноември 2026 г., от 22:00 ч. българско време, Барселона приема Астън Вила в сблъсък от 4-тия кръг на основната фаза в Шампионската лига. Двубоят ще се играе на емблематичния стадион "Спотифай Камп Ноу". За Главен съдия на срещата е назначен италианецът Давиде Маса.

Барселона заема 8-о място във временното класиране на Шампионската лига с актив от 6 точки след 3 изиграни мача (2 победи и 1 загуба) и голова разлика 11:6. Момчетата на Ханзи Флик започнаха надпреварата с победи над Галатасарай (4:1) като гости и в Европа, но в миналия кръг отстъпиха с 2:4 като гости на Пари Сен Жермен.

В последните си 5 мача във всички турнири каталунците записаха 3 победи и 2 поражения. След загубите от ПСЖ (2:4) и Реал Мадрид (1:2 в Ла Лига), Барселона се завърна на победния път през уикенда с разгромното 6:1 над Алавес у дома. Преди това тимът надигра и Бетис с 5:2 като гост.

Астън Вила се представя великолепно в тазгодишното издание на Шампионската лига. Воденият от Унай Емери тим се намира на 2-ро място в таблицата с пълен актив от 9 точки от 3 мача и впечатляваща голова разлика 12:3. Англичаните надделяха над Викинг с 3:1 в последния си европейски мач, а преди това постигнаха победи и над Борусия Дортмунд и Фенербахче.

В последните си 5 мача във всички състезания "виланите" записаха 3 победи, 1 равенство и 1 загуба. В Премиър лийг те постигнаха важен успех срещу Нюкасъл (1:0) и Манчестър Сити (2:1), но в последния си шампионатен мач завършиха 1:1 срещу Фулъм, а за Карабао Къп отпаднаха след поражение с 0:3 от Борнемут.

Двата отбора имат 4 официални мача помежду си в европейските турнири в периода между 1978 и 1983 г. Барселона има 2 победи, Астън Вила – 1, а 1 двубой е завършил наравно, при голова разлика 6:5 в полза на бирмингамци. Най-паметният сблъсък между тях е за Суперкупата на УЕФА през януари 1983 г., когато след 1:0 за Барселона в първия мач, Астън Вила печели реванша с 3:0 и грабва трофея.

Барселона няма поражение у дома срещу английски съперници в 16 поредни европейски мача. В същото време Астън Вила има само 1 победа в последните си 7 гостувания в Испания – успех срещу Селта (Виго) през далечната 1998 г. Ламин Ямал е лидер по асистенции в турнира до момента с 4 голови подавания.

В лагера на домакините Ханзи Флик трябва да справя със сериозна защитна и халфова криза. Извън сметките поради контузии са Дани Олмо, Ерик Гарсия, Чави Еспарт и Рууни Барджи, а с проблеми са още Андреас Кристенсен и Жул Кунде.

Гостите от Бирмингам също имат своите проблеми в състава. Извън терена поради контузии са дефанзивните играчи Аарън Уан-Бисака, Матео Руджери и Амаду Онана. В състава на Унай Емери обаче след контузия се завръща нидерландският краен бранител Ян Маатсен.

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Снимки: Gettyimages