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Защо се бави потвърждението на Беарман в Хаас?

  • 3 ное 2026 | 20:04
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От Хаас все още не са потвърдили, че Оливър Беарман остава в тима и за 2027 година, въпреки че се смята, че в договора му има опция в полза на тима.

Аяо Комацу вече отхвърли спекулациите, че договорът се бави заради повишените финансови изисквания на Беарман за 2027 година и ги нарече „глупости“.

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Сега обаче изтече друга информация, според която мениджмънтът на Беарман преговаря с Ферари и Хаас, като се опитва да уговори титулярно място на британеца в Скудерията за 2028 година.

Това означава, че в лагера на Беарман са с убеждението, че 7-кратният световен шампион ще се оттегли от Формула 1 в края на следващата кампания, въпреки че Хамилтън твърди обратното.

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Точно невъзможността на Ферари да даде гаранции на Беарман, че той ще е титуляр при Черните кончета за 2028 бави подновяването на договора му.

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Снимки: Gettyimages

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