Сбъдват ли се кошмарите на Фредерик Васьор?

По време на срещата с медиите след края на Гран При на Мексико имаше поне един кратък момент, в който ръководителят на тима на Ферари Фредерик Васьор избухна в искрен смях.

Журналистът от Motorsport Network Роналд Вординг тъкмо му бе задал поредния въпрос относно видимо напрегнатата обстановка в отбора след инцидента между Люис Хамилтън и Шарл Леклер още в първата обиколка.

Нико Розберг призова Фредерик Васьор за решителни действия във Ферари

A mighty run to Turn 1 from behind the pole-sitter in Mexico City ⚡️ 📊 Race start insights powered by @awscloud #F1 #MexicoGP https://t.co/Y7v4taefZo — Formula 1 (@F1) November 3, 2026

„Изглежда, че каквото и да обсъждате предварително, емоциите неизбежно взимат връх“, отбеляза колегата.

Васьор, с леко раздразнение в гласа, опита бързо да сложи край на темата: „Няма да коментирам повече тази ситуация. Оставете ме да разговарям с тях. Казах каквото имах да казвам.“

Скандалът във Ферари засенчва титлата на Антонели

След това разговорът неочаквано се пренасочи към пилота от академията на Скудерията Рафаел Камара, който може да дебютира във Формула 1 преди края на сезона след раздялата на Хаас с Естебан Окон, както и към Рио Хиракава, чието участие за Хаас в Бразилия изглежда малко вероятно заради ангажиментите му в Световния шампионат за издръжливост с Тойота.

Hamilton 🆚 Leclerc Looking back at the monumental first lap Ferrari duel ⚔️ #F1 #MexicoGP https://t.co/JiAa1zAF2c — Formula 1 (@F1) November 2, 2026

Пълният абсурд на ситуацията – преминаването само за секунди от теми с фундаментално значение към периферни любопитни подробности от света на Формула 1 – предизвика напълно спонтанен смях у Васьор.

Никола Цолов в селекцията на The Sun на бъдещите звезди във Формула 1

„Хора, имам достатъчно грижи с моите двама пилоти! Не ме питайте за Хиракава, Камара и битката на Окон.“

Това бе един от малкото моменти на разведряване преди нощ, в която 58-годишният французин имаше твърде много за преосмисляне и организиране, което едва ли му е позволило да се наслади на спокоен сън.

В международните телевизионни студиа не липсваха разгорещени спорове относно това кой носи вината за пропилените от Ферари шансове за двойна победа още на старта в Мексико.

Габриеле Мини отново ще кара за Алпин, този път в Сао Пауло

16 points separate P2 to P5 in the Drivers' Standings 🤏 Who takes second place? 🥈 #F1 #MexicoGP https://t.co/318vCGc2cE — Formula 1 (@F1) November 2, 2026

Един от най-убедителните анализи дойде от Карун Чандок по британската телевизия Sky. Според него фактите са категорични: Лeклер вероятно дори не е направил опит да спре навреме за четвърти завой.

До подобни изводи стигнаха и други телевизионни анализатори.

Статистиката разкрива малшанса и спада във формата на Джордж Ръсел

„Поне единият от тях успя да влезе в завоя, докато другият просто продължи направо - коментира Ралф Шумахер за Sky Германия, като допълни: Леклер бе по-бързият пилот през целия уикенд до този момент, с изключение на квалификацията, и вероятно изпитваше известно разочарование.“

Александер Вурц заяви пред австрийската телевизия ORF: „Хамилтън не е длъжен да оставя никакво място. Не виждам сериозни аргументи в защита на Лeклер.“

Бърни Екълстоун: Антонели ще е новият Верстапен

Бившият състезателен директор на ФИА Нилс Витих пък изрази очакване за още по-тежка санкция за монегаска преди налагането на петсекундното му наказание: „Бих определил това като нарушение за десет секунди. Няма смекчаващи обстоятелства, на които да се позове.“

Каквито и да са мненията, пред Васьор се отваря нова мащабна криза.

Когато Хамилтън обяви по радиото малко преди прекъсването със червен флаг, че ще има „огромни проблеми“, а след това се отправи към гаража видимо разярен и без дори да свали каската си, стана пределно ясно, че мексиканският уикенд за Ферари няма да приключи с вдигане на наздравици.

Защо моторите на на Хонда издържаха едва пет обиколки в Мексико

Седемкратният световен шампион бе бесен, макар че след това успя забележително да овладее емоциите си пред камерите.

Ако се вгледаме между редовете обаче, някои негови изказвания звучаха като фини стрели, насочени право към ръководството на тима.

Поглед отвътре към стратегията на Верстапен за победата в Мексико

„Смятам, че в Мерцедес се справяха добре в подобни ситуации, а и мисля, че Фред прави всичко по силите си“, заяви британецът. - Всъщност не знам какво ще бъде предприето, защото до момента не е направено почти нищо.“

В крайна сметка състезанието в Мексико може да се окаже не толкова изпитание за нервите на Хамилтън или за преценката на Лeклер, колкото за лидерските качества на Васьор. Дните след надпреварата вероятно ще се превърнат в решаващ кръстопът за настоящия състав на Ферари.

Исак Хаджар пое част от вината за сблъсъка с Джордж Ръсел

Ако Васьор успее да потуши напрежението между своите пилоти; ако Лeклер пристигне в Сао Пауло с готовност да поднесе извинение, което да позволи на нараненото самочувствие на Хамилтън да преглътне горчивото поражение; ако най-накрая Скудерията наложи ясни правила за вътрешната битка, за каквито британецът настоява от доста време – тогава този конфликт може да направи отбора по-силен.

Съществува обаче и съвсем различен сценарий.

Леклер има обяснение за инцидента с Хамилтън, Васьор не е съгласен

Сценарият, в който Люис Хамилтън трудно сдържа гнева си далеч от телевизионните камери, Шарл Лeклер отказва да признае каквато и да е вина, а Фредерик Васьор не успява да помири двете си големи звезди, изглежда все по-реалистичен. Опитите за налагане на вътрешни правила за поведение в Скудерията са застрашени от срив под напора на силните емоции, които неизменно вземат връх, независимо от предварителните договорки на пистата.

Ситуацията в италианския щаб обаче не се изчерпва само с потушаването на открит конфликт. Във Ферари трябва да намерят отговори и на редица неудобни въпроси относно детайлите около състезателните инциденти.

Ясна е причината за освобождаването на Окон

Един от тях е пълната липса на реакция по радиото към Лeклер непосредствено след спорния момент в четвърти и пети завой. Пилотът от Монегаск потърси незабавни насоки от бокса дали трябва да върне позицията с думите:

„Избутаха ме извън пистата. Какво да правя сега?“

Вместо бърза инструкция, от питуола последва пълно мълчание. Едва след края на откриващата обиколка състезателният му инженер се включи, за да разреши изпреварването и да докладва дистанцията до Макс Верстапен, като малко след това добави, че няма официално разследване и той може да продължи да натиска. Всичко това се случи въпреки изричното предупреждение от страна на ФИА към отборите преди надпреварата, изискващо незабавно връщане на позициите при подобни инциденти – детайл, който ръководството на тима трябваше да контролира без забавяне.

Тото Волф: През 2025 заради Антонели си тръгнаха два спонсора

Борбата за лидерската роля в Маранело за следващите сезони вече се води с пълна сила. Въпреки че през голяма част от 2025 година везните изглеждаха наклонени в полза на Лeклер, отписването на шампион от ранга на Хамилтън винаги крие огромни рискове, независимо от колебливите моменти на пистата.

Ако някой в падока познава разрушителната сила на токсичното съперничество между двама топ съотборници, това безспорно е шефът на Мерцедес Тото Волф след годините на сблъсъци между Хамилтън и Нико Розберг. По време на състезанието в Мексико камерите уловиха любопитен момент, когато Волф се възползва от прекъсването заради катастрофата на Валтери Ботас и посети командния пулт на Ферари за кратък разговор с Васьор.

Позицията на Васьор остава ориентирана към опазването на колективния интерес и взаимното уважение:

„Те не работят за себе си, а за цялата организация, за многобройните спонсори и за двете хиляди служители във фабриката, които се трудеха денонощно за въвеждането на подобренията. Винаги трябва да помним това.“

За Ферари избягването на открити конфликти остава приоритет, но подобно напрежение между топ пилоти неизменно остава най-горещата тема за дискусии в света на Формула 1.

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages