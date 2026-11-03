Макларън ще използва предно крило за 2027 в Бразилия

Отборът на Макларън ще внедри пакет от подобрения по болида си MCL40 за предстоящото този уикенд състезание за Гран При на Сао Пауло във Формула 1. Сред новостите се откроява концепция за предно крило, която е предвидена да бъде използвана и при автомобила за 2027 година.

Тимът отбеляза сериозен възход след мащабните обновления, въведени в Унгария, където Ландо Норис спечели, а след това дублира успеха си и на пистата „Зандвоорт“. В последните състезания обаче Макларън отстъпи позиции спрямо преките си конкуренти, въпреки че добави сериозен пакет от нови компоненти в Баку, както и допълнителни елементи в Остин.

How it started vs how it's going for Kimi Antonelli 😏 #F1 #MexicoGP https://t.co/RlztIGZbn6 — Formula 1 (@F1) November 3, 2026

Скандалът във Ферари засенчва титлата на Антонели

В предходните четири квалификационни сесии Макларън разполагаше с четвъртия най-бърз автомобил, изоставайки средно с 0,511 секунди от полпозишъна и с 0,236 секунди от третия по сила отбор. Въпреки това инженерите продължават упоритата работа по развитието на MCL40, вече насочвайки поглед и към 2027 година.

Никола Цолов в селекцията на The Sun на бъдещите звезди във Формула 1

„Подготвили сме подобрения по колата, обхващащи предното крило, задното крило и отделни елементи по пода като част от стандартната ни програма за развитие - коментира главният технически директор по аеродинамиката Питър Продрому. - Целта ни е да стопим изоставането, да вдигнем нивото в оставащите стартове и да запазим инерцията за следващата година.“

„Сао Пауло традиционно е удобно трасе за нас и същевременно е достатъчно представителна писта, така че се надяваме новите детайли да ни изведат крачка напред към челните места. Сезонът не е приключил и тези актуализации трябва да подсилят болида още сега в битката за третото място в шампионата. Натрупаният опит ще подпомогне разработката за догодина, като освен това очакваме да пренесем концепцията на новото предно крило и в базовата версия на болида за следващия сезон“, добави Продрому.

Габриеле Мини отново ще кара за Алпин, този път в Сао Пауло

Към момента Макларън изостава със 17 точки от заемащия трето място тим на Ред Бул, като за последните пет състезания британският отбор е спечелил едва 59 точки срещу 152 за съперника си.

Състезанието в Мексико все пак донесе поводи за оптимизъм, след като Норис финишира пети, на едва 12 секунди зад победителя Макс Верстапен. Действащият световен шампион обаче запазва сдържаност преди следващите надпревари.

Нико Розберг призова Фредерик Васьор за решителни действия във Ферари

„Ако погледнем представянето ни в Баку и на други подобни писти, смятам, че все още ще изпитваме затруднения с темпото - отбеляза Норис. - Нужно е да подобрим колата на определени трасета и в конкретни зони още много. Днес всичко беше наред, но не съм убеден, че ако се върнем на пистите, където се мъчехме, изведнъж ще бъдем силни. Просто условията ни паснаха, а аз не искам да разчитаме само на надежди и късмет. Знаем върху какво трябва да работим, но се изисква време и се надявам в Бразилия да имаме по-добър ден.“

Статистиката разкрива малшанса и спада във формата на Джордж Ръсел

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages