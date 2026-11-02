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Симов: Съдийските грешки започнаха да зачестяват

  • 2 ное 2026 | 20:37
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Наставникът на Ботев (Враца) – Тодор Симов не беше доволен от съдийството в мача с Черно море, загубен на „Тича“ с 0:1. Той похвали футболистите си за мъжеството.

„Има длъжностни лица и те трябва да казват дали може да се играе. Те прехвърлиха топката върху нас треньорите и не поеха отговорността си. Поздравявам домакините, които се постараха. Не можем да се борим с природата. Теренът беше изключително тежък и се видя, че нямаше никакъв футбол. Един епизод предреши мача. Момчетата направиха страхотно представяне. Дадоха всичко от себе си. Повечето чисти голови положения са на наша страна. Мога да поздравя момчетата. В днешния мач съдиите отново ни показаха как сменят правилата. Трябва да прегледам последната ситуация, която е спорна. Съдията си носи отговорност. Виждате, че от СК започнаха да си признават грешките, които много зачестиха. Можеше да имаме повече точки, но така са се развили нещата. В следващите мачове трябва да печелим точки. Нашият отбор е съставен от български футболисти. В другите отбори преобладават чужденци. Ние сме си избрали тази политика“.

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