Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис

Сезон 2026 за Григор Димитров приключи

  • 3 ное 2026 | 15:02
  • 1649
  • 2
Сезон 2026 за Григор Димитров приключи

Григор Димитров няма да участва в повече турнири през 2026 г., научи TennisKafe. Така последният мач на българина за сезона се оказа загубата с 6:7(3), 6:4, 3:6 от Адолфо Вайехо в квалификациите на Мастърса в Париж. Преди това той получи „уайлд кард“ за ATP 500 турнира във Виена, където загуби от Флавио Коболи с 4-6, 6-3, 3-6.

За съжаление за втора поредна година физически проблеми оказаха влияние върху изявите на корта на Димитров, който пропусна някои от планираните участия заради контузии, а в други турнири не бе на 100%.

Григор Димитров с поредна загуба в трисетов мач този сезон
Григор Димитров с поредна загуба в трисетов мач този сезон

Най-силният период за Григор дойде на трева. Той спечели два мача на Чалънджъра в Дъблин, достигна до четвъртфинал на АТР 250 в Майорка и до осминафинал на Уимбълдън. В Лондон Димитров победи Дейн Суини, Якуб Меншик и Матео Беретини, преди да загуби от Артур Фери след пет сета.

Общият брой на победите му през годината е 13.

Григор спаси 4 мачбола, но не можа да обърне световния номер 6 във Виена
Григор спаси 4 мачбола, но не можа да обърне световния номер 6 във Виена

В основните схеми на ATP и в Купа „Дейвис“ балансът на Димитров през сезона е 9 победи и 15 загуби. На ниво Чалънджър той записа 2 успеха и 4 поражения.

Така българинът има 11 победи в тези две категории. Към тях трябва да бъдат добавени и двата му успеха в квалификациите на US Open.

Това е първият сезон от 2010 г. насам, в който Димитров остава с едноцифрен брой победи на ниво АТР. През 2010-а той приключи с баланс 3-2, преди през следващата година да се утвърди като част от тура и да започне серия от 15 последователни сезона с над 10 победи на най-високото ниво..

Григор Димитров губи позиции
Григор Димитров губи позиции

Димитров се намира под №132 в годишната класация, а активът му изглежда достатъчен, за да финишира 2026-а в първите 150 на света.

Подобна позиция няма да му осигури директно участие в основната схема на Australian Open. Ако не получи „уайлд кард“, първата ракета на България ще трябва да започне турнира в Мелбърн от квалификациите.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на "Чалънджър" в Тайван

Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на "Чалънджър" в Тайван

  • 3 ное 2026 | 11:02
  • 431
  • 0
Зверев: Чувството да си №1 е различно от това да вземеш титла от Шлема

Зверев: Чувството да си №1 е различно от това да вземеш титла от Шлема

  • 3 ное 2026 | 10:20
  • 593
  • 0
Уго Умбер надделя над Ботик Ван де Зандсхулп в оспорван трисетов трилър в Париж

Уго Умбер надделя над Ботик Ван де Зандсхулп в оспорван трисетов трилър в Париж

  • 3 ное 2026 | 04:18
  • 927
  • 0
Карлос Алкарас: Не виждам Рафаел Ходар като заплаха

Карлос Алкарас: Не виждам Рафаел Ходар като заплаха

  • 3 ное 2026 | 04:02
  • 1953
  • 0
Каспер Рууд започна с победа в Париж и прекъсна серия от четири поредни загуби

Каспер Рууд започна с победа в Париж и прекъсна серия от четири поредни загуби

  • 2 ное 2026 | 22:56
  • 2080
  • 0
Флавио Коболи се отказа от "Мастърс"-а в Париж, за да запази сили за Финалите в Торино

Флавио Коболи се отказа от "Мастърс"-а в Париж, за да запази сили за Финалите в Торино

  • 2 ное 2026 | 21:54
  • 1939
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Рибарски обяви националите за Исландия и Естония - трима дебютанти и без капитана на Левски

Рибарски обяви националите за Исландия и Естония - трима дебютанти и без капитана на Левски

  • 3 ное 2026 | 10:03
  • 18648
  • 40
Бивш треньор на ЦСКА застана начело на Спартак (Варна)

Бивш треньор на ЦСКА застана начело на Спартак (Варна)

  • 3 ное 2026 | 14:59
  • 4657
  • 12
Игралият 5 години в Полша Алекс Колев: Левски има добри шансове за победа над Ягелония

Игралият 5 години в Полша Алекс Колев: Левски има добри шансове за победа над Ягелония

  • 3 ное 2026 | 10:14
  • 11188
  • 2
Тервел Замфиров пред Sportal.bg: Това лято фармакологията беше четеш и ревеш, но започнах да играя и баскетбол

Тервел Замфиров пред Sportal.bg: Това лято фармакологията беше четеш и ревеш, но започнах да играя и баскетбол

  • 3 ное 2026 | 14:28
  • 1381
  • 1
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 3 ное 2026 | 06:44
  • 303042
  • 88
Цварц с голям шанс да играе срещу Левски

Цварц с голям шанс да играе срещу Левски

  • 3 ное 2026 | 07:57
  • 13366
  • 48