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Григор Димитров срещу Адолфо Даниел Вайехо на "Мастърс" в Париж

  • 31 окт 2026 | 16:42
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Григор Димитров срещу Адолфо Даниел Вайехо на "Мастърс" в Париж

Григор Димитров се изправя срещу Адолфо Даниел Вайехо в оспорван сблъсък от турнира "Мастърс" в Париж. Двубоят на френска земя изправя българския тенисист пред сериозно предизвикателство срещу амбициозния му съперник.

Мачът се очаква около 18:00 и преди него трябва да приключи Лоренцо Сонего - Жауме Мунар.

В единствения им мач до момента Адолфо Даниел Вайехо води с 1:0 победи срещу Григор Димитров. Срещата се проведе на "Мастърс" в Мадрид през април 2026 година в етапа на 1/64-финалите, където Вайехо спечели с 2:0 сета при резултат 6:4, 6:4.

Григор Димитров научи първия си съперник за "Мастърс"-а в Париж
Григор Димитров научи първия си съперник за "Мастърс"-а в Париж

В последните си пет мача Григор Димитров записа една победа и четири загуби. Българинът отстъпи пред Флавио Коболи на турнира във Виена с 1:2 сета (6:4, 3:6, 6:3), инкасира поражение от Едас Бутвилас в Сен Тропе с 0:2 (6:7(3:7), 3:6) и загуба от Холгер Руне за Купа Дейвис с 1:2 (3:6, 6:3, 7:6(10:4)). Единственият му скорошен успех дойде срещу Елмер Мьолер с 2:1 сета (7:6(8:2), 3:6, 4:6), а на Откритото първенство на САЩ отпадна от Алексей Попирин с 1:3 сета (6:3, 3:6, 2:6, 4:6).

От своя страна Вайехо записа две победи и три загуби в последните си пет двубоя. Той претърпя поражение от Лоренцо Сонего във Виена с 1:2 сета (2:6, 6:3, 3:6) и от Томи Пол на "Мастърс" в Шанхай с 0:2 (6:2, 6:2). Преди това Вайехо надделя над Валентен Ройе с 2:0 (6:3, 6:1), отстъпи на Иржи Лехечка в Токио с 0:2 (6:1, 6:1) и записа впечатляващ успех срещу Матео Беретини с 2:0 сета (6:7(6:8), 1:6).

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