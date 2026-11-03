Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Национал (София) U15

Национал обърна Марица с три гола за четири минути при U15

  • 3 ное 2026 | 11:07
  • 159
  • 0
Национал обърна Марица с три гола за четири минути при U15

Национал победи Марица (Пловдив) с 4:1 в двубой от десетия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Столичани допуснаха първия гол, но обърнаха резултата още преди почивката на изкуствения терен на НСА в София.

Гостите поведоха в 22-рата минута чрез Йордан Гълъбов. Национал отговори с три попадения в рамките на четири минути в края на първата част.

Петър Камбуров изравни в 37-ата минута, а само минута по-късно Теодор Славчов даде преднина на домакините. В 40-ата Антонио Калинов също се разписа и направи резултата 3:1.

След почивката Национал добави още едно попадение. Тони Дарев се появи на терена в 76-ата минута и само две минути по-късно оформи крайното 4:1.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Тунчев: Съжаляваме, че не затворихме мача по-рано

Тунчев: Съжаляваме, че не затворихме мача по-рано

  • 2 ное 2026 | 21:39
  • 1667
  • 0
Арда грабна трите точки срещу Септември (София)

Арда грабна трите точки срещу Септември (София)

  • 2 ное 2026 | 21:25
  • 17504
  • 5
Илиан Илиев: Футбол трудно можеше да се играе

Илиан Илиев: Футбол трудно можеше да се играе

  • 2 ное 2026 | 20:58
  • 1947
  • 8
Симов: Съдийските грешки започнаха да зачестяват

Симов: Съдийските грешки започнаха да зачестяват

  • 2 ное 2026 | 20:37
  • 2274
  • 2
Дузпа зарадва Черно море на подгизналия "Тича"

Дузпа зарадва Черно море на подгизналия "Тича"

  • 2 ное 2026 | 20:27
  • 28545
  • 98
Спартак (Плевен) се наложи над Монтана

Спартак (Плевен) се наложи над Монтана

  • 2 ное 2026 | 19:50
  • 2877
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

Рибарски обяви националите за Исландия и Естония - трима дебютанти и без капитана на Левски

Рибарски обяви националите за Исландия и Естония - трима дебютанти и без капитана на Левски

  • 3 ное 2026 | 10:03
  • 5127
  • 13
Игралият 5 години в Полша Алекс Колев: Левски има добри шансове за победа над Ягелония

Игралият 5 години в Полша Алекс Колев: Левски има добри шансове за победа над Ягелония

  • 3 ное 2026 | 10:14
  • 2907
  • 0
Ботев (Враца) скочи от съдийството и организацията на мача с Черно море

Ботев (Враца) скочи от съдийството и организацията на мача с Черно море

  • 3 ное 2026 | 10:32
  • 979
  • 2
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 3 ное 2026 | 06:44
  • 301186
  • 88
Предстои поредна гореща футболна вечер в Шампионската лига

Предстои поредна гореща футболна вечер в Шампионската лига

  • 3 ное 2026 | 05:10
  • 7194
  • 7
Цварц с голям шанс да играе срещу Левски

Цварц с голям шанс да играе срещу Левски

  • 3 ное 2026 | 07:57
  • 7274
  • 24