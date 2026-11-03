Национал обърна Марица с три гола за четири минути при U15

Национал победи Марица (Пловдив) с 4:1 в двубой от десетия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Столичани допуснаха първия гол, но обърнаха резултата още преди почивката на изкуствения терен на НСА в София.

Гостите поведоха в 22-рата минута чрез Йордан Гълъбов. Национал отговори с три попадения в рамките на четири минути в края на първата част.

Петър Камбуров изравни в 37-ата минута, а само минута по-късно Теодор Славчов даде преднина на домакините. В 40-ата Антонио Калинов също се разписа и направи резултата 3:1.

След почивката Национал добави още едно попадение. Тони Дарев се появи на терена в 76-ата минута и само две минути по-късно оформи крайното 4:1.

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