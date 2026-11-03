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  2. Дунав (Русе) U15

Без голове в сблъсъка между Дунав и Черно море при U15

  • 3 ное 2026 | 11:01
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Без голове в сблъсъка между Дунав и Черно море при U15

Дунав и Черно море завършиха 0:0 в двубой от десетия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Срещата се изигра на стадион „Дунав“ в Русе.

Двата отбора не успяха да стигнат до попадение през първото полувреме, а след почивката резултатът също остана непроменен.

В хода на срещата бяха направени редица смени и в двата състава. Единственият жълт картон в двубоя получи футболистът на домакините Мартин Ковачев в 81-вата минута.

Така Дунав и Черно море си поделиха точките, като и двата тима запазиха мрежите си сухи.

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