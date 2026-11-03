Емил Минев с два гола при убедителна победа на ЦСКА над Славия при U15

ЦСКА победи Славия с 3:0 като гост в двубой от десетия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Емил Минев се отличи с две попадения за „червените“ на помощното игрище на „белите“ в София.

Кирил Стоичков откри резултата в 11-ата минута и даде преднина на ЦСКА, която се запази до почивката.

В началото на втората част Емил Минев удвои аванса на гостите с попадение в 45-ата минута. В 63-тата той отново намери мрежата и оформи крайното 3:0.

До последния съдийски сигнал „червените“ запазиха преднината си и спечелиха трите точки, без да допуснат гол.

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