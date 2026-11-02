Лудогорец разби Шипка старс за едно полувреме в U15

Лудогорец победи Шипка Старс с 5:0 в двубой от десетия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Домакините решиха срещата на „Гнездо на орли“ в Разград с пет попадения преди почивката, а Иван Пуцов се отличи с хеттрик.

Пуцов откри резултата в осмата минута, а в 18-ата удвои преднината на разградчани. Максим Даскалов добави трети гол в 26-ата минута.

В 33-тата Пуцов отново намери мрежата и оформи своя хеттрик. Анъл Акиф също се разписа в 40-ата минута за 5:0.

След почивката нови попадения не паднаха и Лудогорец записа убедителен успех, без да допусне гол.

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