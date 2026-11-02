Късна драма донесе победа на Локо (Пловдив) срещу Етър при U15

Локомотив (Пловдив) победи Етър с 3:2 като гост в двубой от десетия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Срещата на изкуствения терен „Трифон Иванов“ във Велико Търново предложи драматичен завършек, а автогол в 78-ата минута донесе трите точки на пловдивчани.

Кемал Христов откри резултата за гостите в 26-ата минута. В края на първото полувреме Симон Василев удвои преднината на „черно-белите“, които се оттеглиха на почивката с аванс от два гола.

Етър отговори скоро след подновяването на играта. Стефан Илиев намали в 44-тата минута, а в 76-ата Иван Ванков се разписа за 2:2.

Равенството обаче се запази само две минути. В 78-ата Ванков отбеляза в собствената си врата и Локомотив отново поведе. До края резултатът остана непроменен и гостите спечелиха двубоя.

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