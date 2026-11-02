Макун: Отборите в долната половина на класирането са допълнително мотивирани да ни спънат

Защитникът на Левски Кристиан Макун използва личния си сайт, за да сподели впечатленията си от мача с Дунав (Русе), който "сините" спечелиха с гол на Мустафа Сангаре в добавеното време. Венецуелският национал

"Искам да подчертая усилията на целия отбор, който опита всичко до самия край. Именно благодарение на това постоянство бяхме възнаградени. Имахме възможности да отбележим няколко гола, но вратарят на съперника се представи отлично от самото начало", сподели Макун.

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"Показахме страхотен характер, за да спечелим тези три точки на чужд терен. Вече започва да се очертава как ще протече останалата част от шампионата. Отборите в долната половина на класирането са допълнително мотивирани да ни спънат, но ние ще даваме най-доброто от себе си, категоричен бе защитникът.

"Тази лига се печели точно с подобни победи. Играем на много трудни стадиони и трябва да бъдем пределно концентрирани във всеки мач - както в първенството, така и в евротурнирите. Трябва да продължим по същия път и да трупаме победи, за да имаме шанс отново да спечелим шампионата", добави той.

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"Сега е време да си починем, да се възстановим пълноценно и да подготвим домакинския мач. Очаква ни страхотна атмосфера преди българското дерби. Ще дадем максимума от себе си, за да зарадваме феновете с победа", завърши Макун.

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