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Хамилтън: Определено в отбора трябва да проведем някои сериозни разговори

  • 2 ное 2026 | 01:20
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Люис Хамилтън не беше никак доволен от развоя на надпреварата за Гран При на Мексико Сити, в която седемкратният шампион завърши втори зад Макс Верстапен.

Британският пилот на Ферари стартира от полпозишъна, но спорен момент между него и съотборника му Шарл Леклер в първата обиколка реално подари победата на Верстапен. Поради тази причина Хамилтън заяви, че в тима на Черните кончета трябва да проведат някои много сериозни разговори.

Той обаче започна своето изказване след състезанието с поздравления към новия световен шампион Андреа Кими Антонели. Италианецът завърши трети на „Ерманос Родригес“, което му беше напълно достатъчно да си гарантира титлата четири кръга преди края на сезона.

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„Първо, само погледнете тази публика. Трябва да отдадем заслуженото на феновете. Огромни поздравления за Кими и отбора на Мерцедес. Страхотно е да ги видим всички тук, на подиума, да празнуват успеха си. Най-младият световен шампион в историята – това е наистина феноменално постижение. Благодарен съм, че имах възможността да участвам в това състезание и да стана свидетел на този момент“, каза Хамилтън преди да коментира и развоя на надпреварата в Мексико.

„Труден ден. Мисля, че имахме темпото да спечелим днес, но просто не ни беше писано. Ще обсъдим случилото се извън светлината на прожекторите и ще се опитаме да разберем какво можем да направим. На брифинга на пилотите обсъдихме, че ако напуснеш пистата в първия завой, трябва да върнеш позицията.

„Миналата година получих наказание от 10 секунди за абсолютно същата маневра, която Шарл направи днес. В крайна сметка именно това ни коства победата. Мисля, че определено трябва да проведем някои сериозни разговори зад кулисите.

„Но хубавото е, че отборът работи изключително усилено. Наистина подобрихме много колата си. Радвам се, че съм тук, а освен това този уикенд карахме и със стария двигател. Добър резултат, важни точки. Жалко, че не успяхме да спечелим, но понякога печелиш, понякога губиш“, заяви седемкратният шампион.

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Снимки: Gettyimages

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