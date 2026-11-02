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Лудогорец отговори за минута и измъкна точка срещу Ботев при U17

  • 2 ное 2026 | 14:13
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Лудогорец отговори за минута и измъкна точка срещу Ботев при U17

Лудогорец и Ботев (Пловдив) завършиха 1:1 в среща от десетия кръг на Елитната юношеска група до 17 години. Двубоят се изигра на „Гнездо на орли“ в Разград, а двете попадения паднаха в последователни минути след почивката.

Първото полувреме приключи без голове. В 52-рата минута Христо Кръстанов даде преднина на гостите от Пловдив.

Отговорът на Лудогорец беше незабавен. Само минута по-късно Калоян Стамов се разписа за 1:1 и възстанови равенството.

До последния съдийски сигнал резултатът остана непроменен и двата отбора си поделиха точките.

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