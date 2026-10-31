Национал с класическа победа над Хебър в Елитната група U17

Национал (София) постигна убедителна победа с 3:0 над Хебър в двубой от 10-ия кръг на Елитната група до 17 години. Попаденията за столичани реализираха Павел Янков, Слави Славов и Виктор Савов. Домакините започнаха по-активно срещата и още в първите минути бяха близо до откриването на резултата, след като удар на футболист на Национал срещна напречната греда на вратата на Хебър.В 19-ата минута столичани все пак поведоха. След добре заучено положение при изпълнение на свободен удар Павел Янков се оказа на точното място на втора греда и засече топката в мрежата за 1:0.

След попадението гостите от Пазарджик заиграха по-активно и създадоха две отлични възможности за изравняване. При първата вратарят на Национал Денислав Христов се намеси решително и предотврати попадение. Малко по-късно футболист на Хебър се откъсна сам срещу стража, успя да го преодолее, но топката напусна очертанията на терена, преди да успее да завърши атаката.Така двата отбора се оттеглиха на почивката при минимален аванс от 1:0 за Национал.

Втората част отново започна по-добре за домакините, които успяха бързо да удвоят преднината си. В 50-ата минута Слави Славов се разписа за 2:0 и даде още по-сериозно предимство на своя тим.Крайното 3:0 оформи Виктор Савов в 90-ата минута, с което подпечата класическия успех на Национал.

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