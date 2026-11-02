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Резерва с хеттрик при разгром на Славия срещу Академик (Пловдив)

  • 2 ное 2026 | 13:50
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Резерва с хеттрик при разгром на Славия срещу Академик (Пловдив)

Славия разгроми Академик (Пловдив) с 8:0 в двубой от десетия кръг на Елитната юношеска група до 17 години. „Белите“ отбелязаха пет попадения преди почивката, а през второто полувреме влезлият като резерва Йоан Йорданов добави хеттрик.

Домакините откриха резултата още в четвъртата минута чрез Ангел Мишев. Теодор Пашовски удвои в осмата, а Георги Димитров направи резултата 3:0 в 15-ата минута.

Калоян Калчев също се разписа в 19-ата минута, преди Крис Центнер да отбележи петия гол за столичани в 33-тата.

След почивката Йоан Йорданов се превърна в основното действащо лице. Появилият се на терена на мястото на Георги Димитров футболист вкара в 50-ата и 51-вата минута, а в 61-вата оформи своя хеттрик и крайното 8:0.

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