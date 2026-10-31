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Драма до последно! ЦСКА изпусна три гола аванс срещу ЦСКА 1948 в U17

  • 31 окт 2026 | 15:11
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Драма до последно! ЦСКА изпусна три гола аванс срещу ЦСКА 1948 в U17

ЦСКА 1948 и ЦСКА завършиха наравно 4:4 в зрелищен двубой от 10-ия кръг на Елитната група до 17 години. Гостите от ЦСКА водеха с три гола разлика и играха с човек по-малко през цялото второ полувреме, но домакините демонстрираха характер и стигнаха до равенството с попадение в добавеното време.

Гостите откриха резултата в 12-ата минута. Георги Киров получи отлично подаване в наказателното поле и с неспасяем удар изпрати топката във вратата. Малко след това възпитаниците на Анатоли Нанков бяха близо до второ попадение. Футболист в бяло стреля от дистанция, вратарят изби, но при добавката Марк Илков не успя да намери очертанията на вратата.В 36-ата минута ЦСКА организира добра контраатака, завършила с гол на Алекс Павлов. В края на първото полувреме гостите останаха с човек по-малко, след като Йоан Първанов получи червен картон.

Въпреки численото си предимство ЦСКА 1948 допусна нов гол малко след почивката. В 49-ата минута Кристиян Митрушев направи резултата класически с удар от дистанция, при който топката рикошира и заблуди вратаря.Домакините намалиха изоставането си в 62-рата минута. Майкъл Манчев се възползва от неубедителни действия в отбраната на съперника и прати топката в мрежата. Радостта на ЦСКА 1948 обаче продължи кратко, тъй като само две минути по-късно Митрушев реализира второто си попадение в срещата.

Домакините не се предадоха и в 85-ата минута Манчев отново се разписа, намалявайки резултата на 2:4. В заключителните минути интригата се завърна с пълна сила. Капитанът на ЦСКА 1948 Красимир Янакиев отбеляза директно от свободен удар в 90-ата минута, а драмата достигна своята кулминация в добавеното време.Отново Янакиев се превърна в герой за домакините, след като с удар от дистанция оформи крайното 4:4 и донесе точката на своя тим.

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