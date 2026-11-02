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Йовов с хеттрик при голово шоу на Левски срещу Етър в U17

  • 2 ное 2026 | 13:46
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Йовов с хеттрик при голово шоу на Левски срещу Етър в U17

Левски разгроми Етър с 8:2 в среща от десетия кръг на Елитната юношеска група до 17 години. Двубоят се изигра на помощното игрище на „Георги Аспарухов“, а Мариян Йовов се отличи с хеттрик за „сините“.

Домакините поведоха още във втората минута чрез Йовов, който удвои преднината им в 25-ата. Александър Николов направи резултата 3:0 в 32-рата минута, а Кристиан Шиячки добави четвърто попадение в 41-вата.

След почивката Левски продължи да бележи. Йовов оформи хеттрика си в 56-ата минута, а влезлият като резерва Красен Крумов се разписа за 6:0 в 70-ата. Четири минути по-късно Шиячки вкара втория си гол в срещата.

Етър намали чрез Емир Мехмедов в 79-ата минута. Васил Киров отбеляза осмото попадение за „сините“ в 88-ата, а Виктор Иванов оформи крайното 8:2 в 90-ата минута.

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