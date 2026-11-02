Черно море с убедителен успех над Нефтохимик при U17

Черно море победи Нефтохимик с 4:0 в среща от десетия кръг на Елитната юношеска група до 17 години. „Моряците“ отбелязаха по два гола във всяко полувреме на стадион „Корабостроител“ във Варна, а гостите играха цялата втора част с човек по-малко.

Васил Радичков откри резултата в 26-ата минута, а в 37-ата Рафи Рафиев удвои преднината на домакините. В края на първото полувреме Нефтохимик остана в намален състав след червен картон на Веселин Иванов.

След почивката варненци добавиха още две попадения. Явор Маринов се разписа в 51-вата минута, а Страцимир Спасов оформи крайното 4:0 в 61-вата.

До последния съдийски сигнал Черно море запази мрежата си суха и спечели трите точки.

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