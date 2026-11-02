Септември навакса два гола срещу Арда в U17, двата тима завършиха с по десет души

Арда и Септември (София) завършиха 2:2 в двубой от десетия кръг на Елитната юношеска група до 17 години. Домакините поведоха с два гола на стадион „Искра“ в Черноочене, но столичани заличиха изоставането си след почивката.

Арда откри резултата още във втората минута чрез Имран Хасан. В 22-рата Ашкън Садула удвои преднината на тима от Кърджали, който се оттегли на почивката при аванс от 2:0.

Септември се върна в срещата с попадение на Антони Александров в 68-ата минута. В 82-рата Георги Цепов също се разписа и възстанови равенството.

В заключителните минути двата отбора останаха с по десет футболисти. Доанай Аптикадир от Арда беше отстранен с втори жълт картон в 85-ата минута, а в третата минута на добавеното време същата съдба сполетя Владимир Георгиев от Септември.

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