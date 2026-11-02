Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Септември (София) U17

Септември навакса два гола срещу Арда в U17, двата тима завършиха с по десет души

  • 2 ное 2026 | 14:10
  • 389
  • 0
Септември навакса два гола срещу Арда в U17, двата тима завършиха с по десет души

Арда и Септември (София) завършиха 2:2 в двубой от десетия кръг на Елитната юношеска група до 17 години. Домакините поведоха с два гола на стадион „Искра“ в Черноочене, но столичани заличиха изоставането си след почивката.

Арда откри резултата още във втората минута чрез Имран Хасан. В 22-рата Ашкън Садула удвои преднината на тима от Кърджали, който се оттегли на почивката при аванс от 2:0.

Септември се върна в срещата с попадение на Антони Александров в 68-ата минута. В 82-рата Георги Цепов също се разписа и възстанови равенството.

В заключителните минути двата отбора останаха с по десет футболисти. Доанай Аптикадир от Арда беше отстранен с втори жълт картон в 85-ата минута, а в третата минута на добавеното време същата съдба сполетя Владимир Георгиев от Септември.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Левски чака сериозна подкрепа с Ягелония, близо 20 000 билета вече са продадени

Левски чака сериозна подкрепа с Ягелония, близо 20 000 билета вече са продадени

  • 2 ное 2026 | 12:32
  • 10582
  • 47
Безредиците във Франция принудиха най-гледаната гръцка телевизия да излъчи ПАО - ЦСКА

Безредиците във Франция принудиха най-гледаната гръцка телевизия да излъчи ПАО - ЦСКА

  • 2 ное 2026 | 12:27
  • 7446
  • 2
ФК Созопол загуби трима за гостуването в Ямбол

ФК Созопол загуби трима за гостуването в Ямбол

  • 2 ное 2026 | 12:15
  • 558
  • 0
ЦСКА обяви програмата си до мача с Панатинайкос

ЦСКА обяви програмата си до мача с Панатинайкос

  • 2 ное 2026 | 11:52
  • 1062
  • 0
Български съдия ще дебютира в Младежката лига на УЕФА

Български съдия ще дебютира в Младежката лига на УЕФА

  • 2 ное 2026 | 11:52
  • 675
  • 0
Славия пречупи Берое с три гола за 12 минути при U18

Славия пречупи Берое с три гола за 12 минути при U18

  • 2 ное 2026 | 11:44
  • 443
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Пламен Андреев направи анализ на играта на Ягелония и заяви: Левски влиза като фаворит!

Пламен Андреев направи анализ на играта на Ягелония и заяви: Левски влиза като фаворит!

  • 2 ное 2026 | 14:46
  • 1914
  • 1
Стадион "Тича" е наводнен! Мачът между Черно море и Ботев (Враца) е под въпрос

Стадион "Тича" е наводнен! Мачът между Черно море и Ботев (Враца) е под въпрос

  • 2 ное 2026 | 14:47
  • 974
  • 2
Левски чака сериозна подкрепа с Ягелония, близо 20 000 билета вече са продадени

Левски чака сериозна подкрепа с Ягелония, близо 20 000 билета вече са продадени

  • 2 ное 2026 | 12:32
  • 10582
  • 47
“Червена” инвазия в Атина, над 1500 запалянковци на ЦСКА вече са с билет

“Червена” инвазия в Атина, над 1500 запалянковци на ЦСКА вече са с билет

  • 2 ное 2026 | 14:12
  • 3297
  • 10
От картинга до световния връх във Формула 1 за 5 години

От картинга до световния връх във Формула 1 за 5 години

  • 2 ное 2026 | 13:55
  • 2251
  • 0
Поощрява ли ВАР симулациите и защо Исак не получи дузпа

Поощрява ли ВАР симулациите и защо Исак не получи дузпа

  • 2 ное 2026 | 10:16
  • 10021
  • 27