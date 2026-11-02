Севи Идриз остава в лазарета на Локо (Пд)

Крилото на Локомотив Пловдив Севи Идриз остава в лазарета. Медицинският щаб на черно-белите прави всичко по силите си, за да вдигне 18-годишния младежки национал.

Роденият в Мадрид флангови нападател е аут от близо месец и половина. Той провежда индивидуални занимания, като от „Лаута“ се надяват, че през седмицата ще поднови тренировки и ще бъде готов за гостуването на Ботев Враца в събота.

Преди това изигра девет мача, в които не вкара и не направи асистенция. За последно той бе на терена при поражението с 0:2 в дербито с Ботев. Тогава Идриз получи контузия и след това не бе на разположение на наставника в шест срещи – четири за първенството и по една за купата и Про къп Талантът е много важен за Косич, тъй като той покрива правилото за роден играч до 23 години, който трябва да стартира двубоите.

От сметките на треньора наскоро отпадна друг такъв футболист – Ефе Али. Халфът почти сигурно ще е аут до края на сезона, а в лазарета продължават да са Мартин Русков, Енцо Еспиноса и Александър Александров. Проблемите пред Косич обаче се увеличават, тъй като за гостуването под Околчица е аут и Андрей Киндриш, който получи червен картон срещу Лудогорец, пише "Тема спорт".

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