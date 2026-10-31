Маркус: Ще продължим да работим, за да върнем титлата вкъщи

Нападателят на Лудогорец Ерик Маркус изрази задоволството си след победата с 3:0 над Локомотив (Пловдив). Бразилецът отбеляза едно от попаденията за успеха на „орлите“ и сподели радостта си от завръщането към головете след трудния период, през който е преминал заради контузия.

„Първо искам да благодаря на Господ. Беше много труден мач. Знаехме, че трябва да влезем много концентрирани, за да постигнем добър резултат през първото полувреме и да ни бъде по-лесно през второто. Много съм щастлив, че се върнах към головете. Ще продължим да работим, за да върнем титлата вкъщи“, заяви Маркус.

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Футболистът разкри, че травма в коляното е затруднила подготовката му и е забавила завръщането му към оптимална форма.

„В началото на подготовката имах контузия в коляното. Завръщането беше малко по-бавно, но знаех, че ще се възстановя и отново ще бъда този, който съм. Моята лична цел е да помогна на Лудогорец и да върнем титлата вкъщи“, допълни нападателят.

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