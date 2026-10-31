Локомотив (Пловдив) и Лудогорец в сблъсък за връщане към победите

Локомотив (Пловдив) приема Лудогорец в любопитен сблъсък от 14-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион „Христо Бонев“ е от 14:00 часа и ще бъде ръководен от Тодор Киров.

Тимът на Душан Косич записа три последователни равенства в първенството — по 1:1 срещу ЦСКА и Локомотив (София), както и 0:0 със Славия. Така пловдивчани нямат успех в последните си четири шампионатни срещи, след като преди поредицата от ремита отстъпиха с 0:2 в градското дерби с Ботев. Последната им победа в първенството бе с 1:0 над Черно море.

Лудогорец пристига в Пловдив след първото си поражение в първенството през сезона — 0:2 от ЦСКА на Националния стадион „Васил Левски“. „Орлите“ имаха възможности да изравнят след откриващия гол на Анжело Мартино, но не се възползваха от тях, а късното попадение на Годой окончателно реши срещата. Загубата прекъсна силното начало на Игор Йовичевич при завръщането му начело на разградчани. Преди нея шампионите разгромиха Арда с 5:0 за първенството и преодоляха Берое с 3:0 за Купата на България.

Кадровите проблеми ограничават избора на Душан Косич. Иванов е наказан, а Ефе Али претърпя успешна операция след скъсване на предна кръстна връзка. Полузащитникът се контузи срещу Локомотив (София), като очакваното му отсъствие е около седем месеца.Под въпрос остава Севи Идриз, който не е играл от загубата срещу Ботев. Медицинският щаб работи за възстановяването на младия флангови футболист, но участието му срещу шампионите все още не е сигурно. Сред възстановяващите се са още Мартин Русков, Енцо Еспиноса и Александър Александров.

Положителна новина за Йовичевич е възстановяването на Квадво Дуа. Още преди срещата с ЦСКА швейцарският нападател поднови пълноценни тренировки след повече от месец извън терена заради контузия. Завръщането му разширява възможностите в атака, макар игровият му ритъм да остава фактор при избора на състава.

Лудогорец излезе победител в последните два сблъсъка с Локомотив (Пловдив), като единият успех дойде след изпълнение на дузпи и се оказа решаващ за класирането на разградчани в евротурнирите. Последните им две гостувания на „Лаута“ обаче завършиха без победа — с едно равенство и една загуба.

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