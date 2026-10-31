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Косич: Червеният картон е на кантар

  • 31 окт 2026 | 16:13
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Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич говори след тежкото поражение с 0:3 от Лудогорец у дома. Наставникът на "смърфовете" коментира причините за днешната загуба, като сподели мнение, че червеният картон, който Андрей Киндриш получи през второто полувреме, е "на кантар".

"Времето беше страхотно, играчите можеха да се сборят. Теренът беше бърз. Труден мач за нас. Имахме 2-3 ситуации, които можехме да отиграем по-добре. Червеният картон е на кантар. Можеше да се върнем в мача, но това е положението.

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Лудогорец разби десетима от Локо (Пд) на "Лаута"

През второто полувреме включихме някои опитни футболисти.  Имахме нашите шансове. Срещу такъв отбор трябва да отбележиш. Ако трябва да броя положенията, нямаше да е 3:0. Те са класен отбор", заяви Косич.

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Снимки: Startphoto

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