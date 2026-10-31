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Крушарски продължава да плаща заплатата на Душан Косич?

  • 31 окт 2026 | 10:13
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Крушарски продължава да плаща заплатата на Душан Косич?

Христо Крушарски плаща заплатата на треньора на Локомотив (Пловдив) Душан Косич. Както е известно, при оттеглянето си бизнесменът обяви, че ще отпуска по 10 000 евро на месец на клуба. Тази сума отива за възнаграждението на 55-годишния словенец, като в това число влизат и осигуровките за него, твърди "Тема Спорт".

Вълнуващ сблъсък на "Лаута"
Вълнуващ сблъсък на "Лаута"

На "Лаута" все още са в патова ситуация с намирането на нов благодетел. В същото време феновете на "смърфовете" продължават да събират средства, с които да подпомагат функционирането на клуба. През седмицата бе обявено, че сумата вече надхвърля 55 000 евро, като 12 000 от тях отидоха за плащане на премиите за успеха над Янтра (Габрово) с 2:0 за Купата.

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