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11-те на Локомотив (Пловдив) и Лудогорец

  • 31 окт 2026 | 12:48
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11-те на Локомотив (Пловдив) и Лудогорец

Станаха ясни титулярните състави на Локомотив (Пловдив) и Лудогорец, които се изправят един срещу друг в двубой от 14-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион "Христо Бонев" е от 14:00 часа и ще бъде ръководен от Тодор Киров.

Двата отбора ще търсят завръщане на победния път - "смърфовете" са в серия от четири поредни шампионатни срещи без успех, докато "орлите" ще опитат да надигнат глава след поражението с 0:2 от ЦСКА преди 5 дни.

Локомотив (Пловдив) - Лудогорец

Стартови състави:

Локомотив (Пловдив): 1. Боян Милосавлевич, 4. Андрей Киндриш, 13. Лукас Риян, 5. Тодор Павлов, 2. Адриан Кова, 10. Юлиан Илиев, 6. Миха Търдан, 39. Парвиз Умарбаев, 26. Денис Кирашки, 29. Крист Лонгвил, 9. Аксел Велев;

Лудогорец: 39. Хендрик Бонман, 3. Антон Недялков, 15. Едвин Куртулуш, 44. Омар Рекик, 22. Михаил Полендаков, 23. Дерой Дуарте, 6. Иван Желизко, 14. Петър Станич, 11. Кайо Видал, 77. Ерик Маркус, 9. Квадво Дуа.

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