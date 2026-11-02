Геша: Нашият опит си каза думата

Септември (Тервел) се наложи с 1:0 у дома над Черно море II (Варна). Срещата е от 12-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Септември (Тервел) излъга дубъла на Черно море

Георги Иванов-Геша, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Двубоят мина добре. Поведохме рано и не се налагаше да търсим друг гол на всяка цена. След това разчитахме на контри. Получи се интензивен мач срещу един добър и подготвен отбор на Черно море. Нашият опит обаче си каза думата и стигнахме заслужено до победата. Черно море игра добре, опитаха се да наложат по-висок ритъм, с което да ни поизморят, но този път имахме повече хора на пейката и можеше да направим някоя друга промяна. Това се оказа печелившо за нашия отбор в крайна сметка“.

Снимка: septemvri98.com

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