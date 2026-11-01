Ресторантът на "Армията" отваря врати в понеделник

Ресторантът на стадион "Българска армия" ще отвори врати в понеделник (2 ноември). Както е известно, вчера ЦСКА изигра първия си домакински мач след реконструкцията на спортното съоръжение, но не успя да зарадва препълнените трибуни, след като двубоят със Славия завърши при нулево равенство.

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"Вчера се завърнахме у дома. От утре ще имаме още една причина да се събираме тук. Ресторант "The Army" отваря врати. На място с богата история и традиции, добрата храна събира хората по същия начин, както и големите моменти. Затова всяко ястие в "The Army" започва с внимателен подбор на продуктите и уважение към вкуса.

Менюто поставя специален акцент върху качествените български продукти. Вкусове, интерпретирани по модерен начин и отношение към всеки детайл, защото добрата храна започва още от избора на съставките. "The Army" е място за споделени мигове. За сутрешно кафе, за семеен обяд, за онези вечери, в които добрата храна и компания правят времето неусетно. За всеки специален повод, който заслужава да бъде отбелязан по запомнящ се начин.

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Създаден като целогодишна дестинация, "The Army" е отворен за своите гости през всички сезони. Бъдете сред първите посетители и резервирайте своята маса в ресторанта на емблематичния стадион "Българска армия".

Телефон за резервации: 0877 561 948

Работно време: всеки ден от 10:00 до 22:00 ч., с изключение на дните с домакински мачове", написаха от официалната страница на стадион "Българска армия".

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