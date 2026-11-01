Ландо Норис се оказа виновен за изоставането на Макс Верстапен в Мексико

Макс Верстапен остана дълбоко разочарован след края на квалификацията за Гран при на Мексико Сити, след като загуби секунда и половина в последния сектор на пистата и изостана. Нидерландският пилот имаше реални шансове да спечели полпозишън, но трафикът на пистата и забавяне зад Ландо Норис на влизането във "Форо Сол" го принудиха да блокира гумите си и да се откаже от финалния си бърз тур.

Веднага след края на сесията състезателят на Ред Бул не скри яда си от действията на Норис и описа своята гледна точка за случилото се на трасето: „Пристигнах на завой 12 и видях, че пред мен все още има автомобил. Това веднага ти коства ценно време заради турбулентния въздух. На всичкото отгоре вдясно имаше спрял болид, което допълнително усложни преминаването през този участък.“

Lewis. George. 🙌 Your Front Row is set for the Mexico City Grand Prix 😮‍💨 #F1 #MexicoGP https://t.co/pdlH47M4vk — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

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„На влизането в завой 13, вече бях с различна състезателна линия. Когато пред теб има препятствие, губиш основните си точки за ориентир при спиране. В квалификационна обиколка караш на самия лимит и когато тези фактори се променят, а ъгълът на атака на завоя е различен, неизбежно напускаш оптималната траектория“, допълни Верстапен.

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Въпреки развоя на квалификацията, бившият световен шампион отчете положителните промени в поведението на болида преди съботните сесии: „Положителното е, че направихме крачка напред преди квалификацията. Сесията беше хаотична, но приемаме ситуацията такава, каквато е. Сцеплението беше значително по-добро в сравнение с тренировките, така че няма от какво да сме недоволни в това отношение.“

Верстапен прогнозира трудно неделно състезание, в което ще трябва да потегли с една позиция по-назад на стартовата решетка заради наложено наказание. „Очаква ни много горещо време и ще трябва да следим работата на двигателя изключително внимателно“, заяви нидерландецът относно предизвикателствата на пистата.

This fan reaction 🎉 #F1 #MexicoGP https://t.co/BHX5ILwAE6 — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

По отношение на получената санкция пилотът запази философски тон: „В спорта нещата понякога се развиват по този начин. Всеки има право на собствено мнение дали да се съгласи с дадено съдийско решение. Това е моята лична позиция, но темата вече беше достатъчно коментирана както в медиите, така и от всички заинтересовани страни.“

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Снимки: Gettyimages