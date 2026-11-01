Люис Хамилтън: Обичам си работата!

7-кратният световен шампион Люис Хамилтън спечели своята първа квалификация като пилот на Ферари в Мексико Сити и общо 105-и полпозишън във Формула 1.

„Усещането е страхотно, нямам думи, целият уикенд беше труден за нас - заяви британецът. - Вчера имах проблем с двигателя, което означаваше, че догонвахме и не успяхме да направим дълги серии от обиколки. Но сега свършихме много добра работа с настройките, научихме много от последното състезание.

LEWIS HAMILTON IS ON POLE POSITION IN MEXICO! 🥇🙌 QUICKEST BY 0.009s! 👏 #F1 #MexicoGP https://t.co/kKsBw4rMB0 — Formula 1 (@F1) October 31, 2026

Люис Хамилтън спечели квалификацията в Мексико за първи полпозишън с Ферари

„Разликите са много малки, във втората част не успях да направя първата си обиколка. Мисля, че другите имат нови гуми за старта утре, но за мен е много специално, че съм на полпозишън тук, 105-и пол, харесва ми това число.

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„Когато имаш желание, винаги се намира начин, любовта ми към спорта не е изчезнала. Обичам си работата, всеки ден се будя с мисълта за това. Надявам се на успех!“

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Снимки: Gettyimages